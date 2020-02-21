Ранее Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин якобы предложил компенсировать потери Белоруссии от снижения экспортных пошлин и повышения налога на добычу полезных ископаемых в размере $300 млн ежегодно.
«Об этом речи не идет пока. Существуют разные, скажем так, запросные позиции сторон, они осуществляются», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, будет ли какая-то компенсация выпадающих доходов нефтяникам за счет российского бюджета.
Песков также отметил, что в Кремле считают неправильным навязывать российским нефтяным компаниям невыгодные условия по поставкам нефти Белоруссии, которые не соответствовали бы российской и международной ценовой конъюнктуре.