Переговоры продолжаются, однако пока подробностей не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова Александра Лукашенко о $300 млн компенсации Минску за потери от налогового маневра

Путин предложил компенсировать Белоруссии дополнительные затраты на закупку нефти — Лукашенко © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Об этом речи не идет пока. Существуют разные, скажем так, запросные позиции сторон, они осуществляются», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, будет ли какая-то компенсация выпадающих доходов нефтяникам за счет российского бюджета.

Песков также отметил, что в Кремле считают неправильным навязывать российским нефтяным компаниям невыгодные условия по поставкам нефти Белоруссии, которые не соответствовали бы российской и международной ценовой конъюнктуре.