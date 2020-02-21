Актер Федор Добронравов заявил, что ничего не знает о возможном закрытии сериала «Сваты». На съемочной площадке об этом не говорят, а сама новость об этом похожа на вброс. Об этом он заявил 20 февраля интернет-изданию iReactor

«Крайне подло и безответственно»: Добронравов выдал правду об уходе Васильева из «Сватов» © imdb.com

Добронравов, который исполняет в картине одну из главных ролей, заявил, что лично он не владеет информацией о закрытии сериала. Данную тему также не обсуждают на съемках «Сватов», утверждает актер.

«Может быть, это очередная утка? Так же, как меня хоронят через каждый день, понимаешь? Умер или тихо ушел, покинул нас. Им же по барабану, что родственники подумают или друзья, даже никто не опровергает. Поэтому не знаю, не могу вам сказать», — заявил Добронравов.

Ранее стало известно, что в новом сезоне «Сватов» в некоторых эпизодах Добронравова будет подменять дублер.