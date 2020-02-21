Очередной этап съемок седьмого сезона популярного на постсоветском пространстве сериала «Сваты» завершился на днях в Белоруссии. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что новая часть телепроекта станет последней.
Добронравов, который исполняет в картине одну из главных ролей, заявил, что лично он не владеет информацией о закрытии сериала. Данную тему также не обсуждают на съемках «Сватов», утверждает актер.
«Может быть, это очередная утка? Так же, как меня хоронят через каждый день, понимаешь? Умер или тихо ушел, покинул нас. Им же по барабану, что родственники подумают или друзья, даже никто не опровергает. Поэтому не знаю, не могу вам сказать», — заявил Добронравов.
Ранее стало известно, что в новом сезоне «Сватов» в некоторых эпизодах Добронравова будет подменять дублер.