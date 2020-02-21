Фотограф МИА «Россия Сегодня», обладатель ведущей мировой премии World Press Photo Валерий Мельников выпустит книгу собственных фотографий «Черные дни». Средства на ее издание собирались с помощью краудфандинга, сообщило агентство РИА Новости 21 февраля

«Книга состоит из трех серий, которые были сняты с самого начала украинского конфликта. Моя первая поездка в Луганскую область состоялась в первых числах июня 2014 года. Всего же — около десятка командировок, от месяца каждая. Первая часть — "Черные дни Украины" — рассказывает об острой фазе конфликта. Большая часть фотографий сделана как раз в 2014-2015 годах, во время боевых действий и их последствий. Вторая серия — "Под землей" — черно-белые портреты местных жителей, которые прячутся в подвалах во время обстрелов. И третья глава, замыкающая, — это "Серая зона", которая показывает мирных людей, живущих вблизи фронта», — рассказал Мельников.

Фотограф МИА «Россия сегодня» выпустил мультимедийный проект «Черные дни Украины» © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Понятно, что книги фотографов покупают фотографы. Мне не очень нравилась эта идея. Хотелось бы выйти в широкий спектр, чтобы были люди разных профессий, разных направлений. Среди тех, кто на сегодня является подписчиком кампании, есть и юристы, и какие-то общественные деятели, и историки — самые разные люди», — отметил Мельников.

Поддержать сбор средств можно через сайт «Планета» любой суммой. По данным платформы, собраны уже 225 тысяч рублей из 700 тысяч необходимых.