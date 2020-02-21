Он отметил, что истории с эвакуацией была беспрецедентным случаем.
«Первое, о чем мы думали, это безопасность людей… Относительно них могли произойти провокации, спецоперации. Поэтому мы даже маршрут не могли разглашать. Для этого мы собирались фактически в тайном режиме и принимали решение. Абсолютно очевидно, что за неделю или две мы не можем кого-то информировать, где это произойдет, потому что это могло бы подорвать возможность обеспечения безопасности», — заявил он.
Также Гончарук рассказал, что за две недели были подготовлены три места для обсервации эвакуированных, а решение о размещении в Новых Санжарах было принято за сутки до процесса.