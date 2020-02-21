Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с точки зрения безопасности правительство приняло решение не разглашать место размещения эвакуированных из Китая. Об этом 21 февраля он заявил во время отчета Кабмина в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

Он отметил, что истории с эвакуацией была беспрецедентным случаем. «Зеленый змей, зараза»: в МВД рассказали, как «градус в промилле добавил градуса храбрости» протестующим в Новых Санжарах © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Первое, о чем мы думали, это безопасность людей… Относительно них могли произойти провокации, спецоперации. Поэтому мы даже маршрут не могли разглашать. Для этого мы собирались фактически в тайном режиме и принимали решение. Абсолютно очевидно, что за неделю или две мы не можем кого-то информировать, где это произойдет, потому что это могло бы подорвать возможность обеспечения безопасности», — заявил он.

Также Гончарук рассказал, что за две недели были подготовлены три места для обсервации эвакуированных, а решение о размещении в Новых Санжарах было принято за сутки до процесса.