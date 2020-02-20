Столкновения в районе линии соприкосновения в Донбассе вызывают у России глубокую озабоченность. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 20 февраля, передает РЕН-ТВ

Евтушенко против Авакова. Совбез ООН провел заседание, посвященное Минским соглашениям © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

«Мы глубоко озабочены сообщениями о боестолкновениях на линии соприкосновения в Донбассе… Вооруженные силы Украины открыли интенсивный огонь из различных минометных систем… Симптоматично, что эта провокация имела место накануне заседания Совета Безопасности ООН, которое было посвящено пятой годовщине подписания Минских соглашений», — отметила Захарова.

По ее словам, Москва рассчитывает на то, что этот инцидент будет рассмотрен на очередном заседании Контактной группы в Минске 26 февраля.

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В день боестолкновения в Донбассе Совбез ООН провел открытое заседание, инициированное Россией, на котором обсуждались вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины. Стоит отметить, что на предложение созвать заседание украинская сторона отреагировала негативно: Киев назвал это попыткой «сместить акценты» перед специальным заседанием Генассамблеи ООН, которое состоится 20 февраля в Нью-Йорке.