Во вторник, 18 февраля, между силами операции Объединенных сил (ООС) Украины и ЛНР произошли боестолкновения на линии разграничения в Донбассе. Стороны обвинили друг друга в провокации. Известно об одном погибшем со стороны Киева. По данным Минобороны Украины, сейчас обстановка в регионе стабилизировалась.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о боестолкновениях на линии соприкосновения в Донбассе… Вооруженные силы Украины открыли интенсивный огонь из различных минометных систем… Симптоматично, что эта провокация имела место накануне заседания Совета Безопасности ООН, которое было посвящено пятой годовщине подписания Минских соглашений», — отметила Захарова.
По ее словам, Москва рассчитывает на то, что этот инцидент будет рассмотрен на очередном заседании Контактной группы в Минске 26 февраля.
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В день боестолкновения в Донбассе Совбез ООН провел открытое заседание, инициированное Россией, на котором обсуждались вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины. Стоит отметить, что на предложение созвать заседание украинская сторона отреагировала негативно: Киев назвал это попыткой «сместить акценты» перед специальным заседанием Генассамблеи ООН, которое состоится 20 февраля в Нью-Йорке.