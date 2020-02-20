Отмечается, что заявление подготовлено в рамках шестой годовщины начала украинского кризиса, который произошел во время Майдана.
«Требуем от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начале урегулирования ситуации в Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов», — говорится в сообщении.
МИД также призывал международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию.