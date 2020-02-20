МИД Украины потребовал от Российской Федерации признать себя участницей международного вооруженного конфликта, а международных партнеров попросил об усилении политического и экономического давления. Об этом 20 февраля сообщает ведомство в своем Facebook

«Им уже терять нечего». В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между РФ и Белоруссией © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Требуем от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начале урегулирования ситуации в Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов», — говорится в сообщении.

МИД также призывал международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию.