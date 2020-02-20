Гражданин Белоруссии оштрафован за то, что запускал беспилотный летательный аппарат над базой Одесского отряда Морской охраны Госпогранслужбы Украины, сообщила пресс-служба ведомства 20 февраля

После того как дрон был замечен местным патрулем над базой отряда, началась операция по захвату «шпиона».

«Патруль морских пограничников немедленно выдвинулся на обследование территории и обнаружил мужчину, который управлял квадрокоптером», — говорится в комментарии ведомства.

Белорус был схвачен и доставлен в расположение части. Он рассказал, что недавно приехал в Одессу и приобрел беспилотник для занятий аэрофотосъемкой.

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Его привлекли к административной ответственности — штрафу в размере 119 гривен (около 10 белорусских рублей).

Беспилотник при этом не отобрали, утверждают пограничники.