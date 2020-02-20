После того как дрон был замечен местным патрулем над базой отряда, началась операция по захвату «шпиона».
«Патруль морских пограничников немедленно выдвинулся на обследование территории и обнаружил мужчину, который управлял квадрокоптером», — говорится в комментарии ведомства.
Белорус был схвачен и доставлен в расположение части. Он рассказал, что недавно приехал в Одессу и приобрел беспилотник для занятий аэрофотосъемкой.
По словам гражданина Белоруссии, он не знал о запрете полетов в контролируемых пограничных районах.
Его привлекли к административной ответственности — штрафу в размере 119 гривен (около 10 белорусских рублей).
Беспилотник при этом не отобрали, утверждают пограничники.