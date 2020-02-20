Население Белоруссии по итогам переписи 2019 года составило чуть более 9,4 миллиона человек, сказала глава Белстата Инна Медведева. Ее слова 20 февраля приводит Sputnik Белоруссия

Тайны союзного двора. Зачем к Лукашенко в Минск приезжал Сечин? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом в Минске и Минской области население выросло. В столице теперь живут более двух миллионов человек. На втором месте по численности — Минская область с 1,471 млн жителей.

Следует отметить, что население Белоруссии примерно на треть меньше, чем население Москвы. По последним данным, в российской столице в 2019 году проживало примерно 12,5 млн человек.