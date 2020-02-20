Точное число граждан Белоруссии, проживающих в республике, составило 9 413 446 человек. За 10 лет, прошедших с предыдущей переписи, убыль населения составила 90 361 человека, чуть менее одного процента.
При этом в Минске и Минской области население выросло. В столице теперь живут более двух миллионов человек. На втором месте по численности — Минская область с 1,471 млн жителей.
Следует отметить, что население Белоруссии примерно на треть меньше, чем население Москвы. По последним данным, в российской столице в 2019 году проживало примерно 12,5 млн человек.