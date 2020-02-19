Популярный украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) назвал фейком якобы принадлежащую ему цитату, которую на своей странице в Facebook опубликовал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом 18 февраля исполнитель сообщил в своем Instagram

«Деньги и жадность» – Данилко объяснил, зачем украинские звезды идут в политику © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк Николай Азаров опубликовал на своей странице изображение со словами, якобы сказанными Данилко. В цитате певец заявляет, что украинцы «деградируют и разлагаются», говорит об отсутствии свободы слова и продажности СБУ.

В тот же день Данилко опубликовал на своей странице скриншот публикации Азарова, перечеркнутый красным. В подписи к посту он сообщил, что эта цитата является фейком.

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Ранее Данилко уже опровергал фейки о себе: в частности, украинские СМИ писали о том, что у певца случился сердечный приступ во время съемок. По словам менеджера артиста, у него попросту защемило нерв во время одного из номеров.