Киргизия планирует самостоятельно начать строительство Камбар-Атинской ГЭС «в скором времени», сказал глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров, однако точную дату старта проекта, вызывающего неоднозначную реакцию соседних государств, не назвал. Об этом сообщил Sputnik Киргизия 19 февраля

По словам Назарова, уже есть технико-экономическое обоснование проекта, ведутся переговоры с инвесторами и международными кредиторами. Переговоры об участии Узбекистана и Казахстана в строительстве ГЭС еще не проводились, но в будущем они не исключены, добавил чиновник.

«Думаю, в скором времени объявим о начале проекта. Хотим придать ему статус национального. Мощность будет 1 860 мегаватт с ежегодной выработкой 6 миллиардов киловатт-часов. Пока рассматриваем, кто будет инвестором, но вначале хотим своими силами начать реализацию проекта, строить инфраструктуру — пути, тоннели, мосты и готовить строительную площадку», — сказал Назаров.

Киргизское противостояние. Как США могут использовать чужой конфликт в своей войне с Китаем © РИА Новости, Эркин Садыков | Перейти в фотобанк

Следует отметить, что в период президентства Ислама Каримова Узбекистан выступал резко против строительства Камбар-Атинской ГЭС и предупреждал о возможности региональных конфликтов из-за воды.

В 2016 году такой конфликт развернулся вокруг Орто-Токойского (или Касансайского, как его называют в Узбекистане) водохранилища между Киргизией и Узбекистаном.

Проблема в том, что на территории Таджикистана и Киргизии запасы водных ресурсов огромны, так как там — верховья рек и гидроэлектростанции с водохранилищами.

Ниже по течению, в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане, воды не хватает: 77% воды в Узбекистан поступает извне, в Туркменистан — более 90%, в Казахстан — более 40%.

В советские времена единый водно-энергетический комплекс в регионе работал в общих интересах Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Казахстана, однако независимые после 1991 года государства оказались неспособны на конструктивное сотрудничество.

Между тем, в 2017 году новый глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время госвизита в Киргизию заявлял, что Ташкент согласен участвовать в реализации проекта Камбар-Атинской ГЭС.