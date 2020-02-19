По словам Назарова, уже есть технико-экономическое обоснование проекта, ведутся переговоры с инвесторами и международными кредиторами. Переговоры об участии Узбекистана и Казахстана в строительстве ГЭС еще не проводились, но в будущем они не исключены, добавил чиновник.
«Думаю, в скором времени объявим о начале проекта. Хотим придать ему статус национального. Мощность будет 1 860 мегаватт с ежегодной выработкой 6 миллиардов киловатт-часов. Пока рассматриваем, кто будет инвестором, но вначале хотим своими силами начать реализацию проекта, строить инфраструктуру — пути, тоннели, мосты и готовить строительную площадку», — сказал Назаров.
Он не сообщил о стоимости проекта и точных сроках его старта, уточнив лишь, что о начале реализации проекта объявит правительство.
Следует отметить, что в период президентства Ислама Каримова Узбекистан выступал резко против строительства Камбар-Атинской ГЭС и предупреждал о возможности региональных конфликтов из-за воды.
В 2016 году такой конфликт развернулся вокруг Орто-Токойского (или Касансайского, как его называют в Узбекистане) водохранилища между Киргизией и Узбекистаном.
Проблема в том, что на территории Таджикистана и Киргизии запасы водных ресурсов огромны, так как там — верховья рек и гидроэлектростанции с водохранилищами.
Ниже по течению, в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане, воды не хватает: 77% воды в Узбекистан поступает извне, в Туркменистан — более 90%, в Казахстан — более 40%.
В советские времена единый водно-энергетический комплекс в регионе работал в общих интересах Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Казахстана, однако независимые после 1991 года государства оказались неспособны на конструктивное сотрудничество.
Между тем, в 2017 году новый глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время госвизита в Киргизию заявлял, что Ташкент согласен участвовать в реализации проекта Камбар-Атинской ГЭС.