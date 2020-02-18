Во вторник, 18 февраля, Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на собственные источники в Генпрокуратуре сообщил, что Рябошапка собирается покинуть свой пост после разговора с президентом Владимиром Зеленским.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы неудобны. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности», — говорится в сообщении.
По словам нардепа Александра Дубинского, Зеленский был недоволен тем, как прокуратура расследует дела, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко.