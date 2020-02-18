Зеленский недоволен. Генпрокурор Украины Рябошапка собрался в отставку – СМИ
Зеленский недоволен. Генпрокурор Украины Рябошапка собрался в отставку – СМИ
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Во вторник, 18 февраля, Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на собственные источники в Генпрокуратуре сообщил, что Рябошапка собирается покинуть свой пост после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

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«Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы неудобны. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности», — говорится в сообщении.

По словам нардепа Александра Дубинского, Зеленский был недоволен тем, как прокуратура расследует дела, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко.

 