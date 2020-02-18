Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов (3,2 триллиона рублей) бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом 18 февраля сообщил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по этому делу, передает РИА Новости

«Взгляд»: В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Отменили решение окружного суда», — сообщил Кондаков.

Дело ЮКОСа началось в 2003 году с ареста основных владельцев компании по ряду обвинений — в мошенническом захвате акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, неисполнении решений судов по возврату этих акций и уклонении от уплаты налогов (всего по семи статьям Уголовного кодекса). В 2005 году глава МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев и председатель правления ЮКОСа Михаил Ходорковский были приговорены к восьми годам колонии каждый.

В 2010 году они были также признаны виновными по второму делу — о хищении акций «дочек» ЮКОСа и добытой компанией нефти на сумму более 890 миллиардов рублей, а также легализации части этих средств. За это они были приговорены к 13 годам лишения свободы.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, который покинул страну в тот же день. А Лебедев вышел на свободу в следующем году после постановления Верховного суда, снизившего ему срок до фактически отбытого.

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Тем временем в 2005 году бывшие акционеры — Yukos International, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — подали иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге, утверждая, что Россия нарушала положения Энергетической хартии о защите инвесторов от дискриминации, нечестного и пристрастного судопроизводства. Сумма претензий первоначально составляла 28,3 миллиарда долларов (1,8 триллиона рублей), но в дальнейшем была увеличена до 114,2 миллиарда долларов (7,3 триллиона рублей).

В 2014 году Гаагский арбитраж постановил, что Россия нарушила Энергетическую хартию и Hulley Enterprises может претендовать на компенсацию в размере 39,97 миллиарда долларов (2,6 триллиона рублей), Yukos International — 1,85 миллиарда долларов (118 миллиардов рублей), а Veteran Petroleum — 8,2 миллиарда долларов (523,2 миллиарда рублей). Также суд решил, что Россия должна возместить 65 миллионов долларов (4,1 миллиарда рублей) расходов на судебные издержки. Согласно решению суда, опубликованному 28 июля, Россия обязана была выплатить эту сумму до 15 января 2015 года. Затем, в случае невыплаты, на нее должны были дополнительно начисляться проценты (3,3-3,5% годовых). Такая компенсация — 50 миллиардов — стала рекордной суммой в истории суда.

Россия это решение оспорила, подав в январе 2015 года ходатайство в Окружной суд Гааги, который отменил решение арбитража.