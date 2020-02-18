Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского падает, после принятия закона о рынке земли его популярность просядет еще больше, следовательно, уже предстоящей весной страну могут охватить массовые протесты против главы государства. Такую точку зрения на днях в интервью изданию Украина.ру высказал экс-депутат Верховной Рады Андрей Царев

Царев рассказал, почему Трамп против открытия рынка земли и что Помпео обещал Зеленскому © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Противники президента, в частности олигархи Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, а также примкнувшая к ним Юлия Тимошенко уже координируют усилия в своем борьбе с Зеленским, утверждает Царев.

При этом, отметил экс-депутат, неожиданностью для главы государства стало появление в рядах его оппонентов бизнесмена Валерия Хорошковского, который не получил обещанных высоких постов за свою поддержку и остался недоволен этим фактом.

Царев полагает, что попытки сменить власть на Украине могут начаться уже в ближайшие месяцы.

«Думаю, это может произойти в апреле. Посмотрите, Виктор Пинчук стал продавать свои активы. Это значит, что он понимает, что сейчас опять начнутся потрясения», — сказал политик.

Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.