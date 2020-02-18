По его словам, рейтинг Зеленского уменьшается на 10% процентов в месяц, сейчас он находится на уровне 36%, а с принятием законопроекта об открытии рынка земли просядет еще на 15%.
Противники президента, в частности олигархи Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, а также примкнувшая к ним Юлия Тимошенко уже координируют усилия в своем борьбе с Зеленским, утверждает Царев.
При этом, отметил экс-депутат, неожиданностью для главы государства стало появление в рядах его оппонентов бизнесмена Валерия Хорошковского, который не получил обещанных высоких постов за свою поддержку и остался недоволен этим фактом.
Царев полагает, что попытки сменить власть на Украине могут начаться уже в ближайшие месяцы.
«Думаю, это может произойти в апреле. Посмотрите, Виктор Пинчук стал продавать свои активы. Это значит, что он понимает, что сейчас опять начнутся потрясения», — сказал политик.
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