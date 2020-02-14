Экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв рассказал изданию Украина.ру, почему Андрея Богдана поменяли на Андрея Ермака и что посоветовал госсекретарь Майкл Помпео украинскому президенту

- Олег, в чём причины отставки Богдана с поста главы Офиса президента? Он же считался человеком Коломойского. Уход Богдана означает, что между Владимиром Александровичем и Игорем Валерьевичем пробежала черная кошка?

— Тот, кто находится внутри команды президента, не мог бы не заметить, что начиная с этого года Богдана не приглашают на совещания, в том числе и на совещания с силовиками. Его также не видно в свите Зеленского, когда тот едет куда-то с визитом.

Богдан в общем-то был успешным менеджером, в его задачи входило обеспечение голосования в парламенте и контроль над судебной системой.

Да, все знали, что он человек Коломойского. Поэтому многие на Западе были против его назначения руководителем Офиса президента: и Сорос был против, и Джулиани, который представлял Трампа, и некоторые заинтересованные европейские руководители. Они по своим каналам пытались довести эту позицию до сведения Зеленского, но тот по понятным причинам на это никак не реагировал. Рвать контакты с Коломойским, который был одиозной личностью для Запада, он тогда не мог.

Ну, вот теперь всё, вроде как отреагировал. Царев рассказал, чем закончились поиски Тимошенко спонсора для «Батькивщины» среди олигархов © Facebook, Юлія Тимошенко

- А что вы можете сказать о новом главе Ермаке? Правда ли, что он настроен договориться с Россией?

— Ермак не один созыв был помощником моего коллеги по фракции Партии регионов — чемпиона по классической борьбе Эльбруса Тедеева. Я не сомневаюсь, что он хочет добиться мира в Донбассе и сейчас прилагает все усилия к этому. Мне тяжело сейчас сказать — получится ли у него или нет. Ведь намерений хороших мало — нужна еще и команда, а по моим сведениям, пока с командой у Ермака не очень.

- Найдут ли общий язык Ермак и министр иностранных дел Пристайко, который, судя по его прежним заявлениям, не очень-то настроен на примирение с Россией?

— Это интересный вопрос. Я вижу, что в последнее время Пристайко пытается наладить отношения с Ермаком, который, впрочем, не очень хочет его видеть во главе МИДа.

- А вы уверены, что американцы дадут возможность Зеленскому наладить отношения с Россией, с Путиным?

— Вы знаете, после визита Помпео на Украину могу.

- Почему? Помпео дал санкцию?

— Да, дал. Когда Зеленский вместо Израиля, где отмечали 75-летие освобождения Освенцима, поехал в Польшу и произнёс свою одиозную речь о том, что СССР вместе с гитлеровской Германией развязали войну, у него состоялась беседа с польским президентом. Главный пассаж в ней был такой: русофобия, русофобия и еще раз русофобия. Это то, что от Украины ждет Вашингтон. Мол, берите пример с нас.

Зеленский в это поверил. Но каково же было его удивление, когда он пообщался с Помпео. Оказалось, что Трамп от официального Киева ждет замирения с Москвой, с Путиным.

Это первое.

Второе — Трамп против продажи земли, так как на этом обогатится Сорос. Нынешней администрации это невыгодно.

Третье — МВФ, который хочет, чтобы на Украине земля стала объектом купли-продажи, контролируется демократами, оппонентами республиканцев. Не будет разрешена продажа земли — новых займов Киеву не дадут. Но Помпео уверил: не волнуйтесь, землю не продавайте, а деньги мы вам найдем.

И еще: тревожное. Помпео в свое время как директор ЦРУ приложил руку к помощи в создании ПЦУ. Поэтому он попросил Зеленского уделить ей внимание.

Также он посоветовал Зеленскому не слишком усердно заниматься расследованием дела Небесной сотни, так как разоблачение этого мифа, на котором стоит миф о майдане, приведет к краху последнего. Царев: Коломойский хочет видеть на посту премьера Маркарову, Витренко или Авакова © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

- То есть голосования по рынку земли мы не увидим?

— Посмотрим. Вполне возможно, Сорос таки продавит продажу земли. Правда, помимо темы «Сороса, американцев и земли» есть еще тема падения рейтинга Зеленского. Он стремительно падает. По 10% в месяц. Сейчас у него 36%. Если проголосуют за продажу земли, это еще минус 15%.

И вот тут можно будет попытаться Владимира Александровича свергнуть. Помните, я рассказывал вашему изданию о встречах после Нового года Тимошенко с Пинчуком и Коломойским, которые ей пообещали и предоставили информационную поддержку. К тому же Тимошенко и Коломойский договорились добиваться проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Пинчук также поддерживает идею проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Он полагает, что получит больше власти и влияния, чем сейчас.

Мало того, недавно за рубежом состоялась встреча практически всех политигроков. Они хотят выступить против Зеленского. Зеленский знает об этой встрече. Неожиданностью она не была за одним исключением: там присутствовал представитель Валерия Хорошковского.

Дело в том, что Хорошковский спонсировал Зеленского. Ему было обещано, что он получит либо премьерский пост, либо СБУ, либо таможню, но Валерий Иванович не получил ничего. Недоволен.

- Так что, опять майдан, опять свержение Зеленского?

— Если рейтинг упадет, то могут попробовать. Думаю, это может произойти в апреле. Посмотрите, Виктор Пинчук стал продавать свои активы. Это значит, что он понимает, что сейчас опять начнутся потрясения.