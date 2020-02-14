- Олег, в чём причины отставки Богдана с поста главы Офиса президента? Он же считался человеком Коломойского. Уход Богдана означает, что между Владимиром Александровичем и Игорем Валерьевичем пробежала черная кошка?

— Тот, кто находится внутри команды президента, не мог бы не заметить, что начиная с этого года Богдана не приглашают на совещания, в том числе и на совещания с силовиками. Его также не видно в свите Зеленского, когда тот едет куда-то с визитом.

Богдан в общем-то был успешным менеджером, в его задачи входило обеспечение голосования в парламенте и контроль над судебной системой.

Да, все знали, что он человек Коломойского. Поэтому многие на Западе были против его назначения руководителем Офиса президента: и Сорос был против, и Джулиани, который представлял Трампа, и некоторые заинтересованные европейские руководители. Они по своим каналам пытались довести эту позицию до сведения Зеленского, но тот по понятным причинам на это никак не реагировал. Рвать контакты с Коломойским, который был одиозной личностью для Запада, он тогда не мог.

Ну, вот теперь всё, вроде как отреагировал.

Царев рассказал, чем закончились поиски Тимошенко спонсора для «Батькивщины» среди олигархов
Царев рассказал, чем закончились поиски Тимошенко спонсора для «Батькивщины» среди олигархов
© Facebook, Юлія Тимошенко

- А что вы можете сказать о новом главе Ермаке? Правда ли, что он настроен договориться с Россией?

— Ермак не один созыв был помощником моего коллеги по фракции Партии регионов — чемпиона по классической борьбе Эльбруса Тедеева. Я не сомневаюсь, что он хочет добиться мира в Донбассе и сейчас прилагает все усилия к этому. Мне тяжело сейчас сказать — получится ли у него или нет. Ведь намерений хороших мало — нужна еще и команда, а по моим сведениям, пока с командой у Ермака не очень.

- Найдут ли общий язык Ермак и министр иностранных дел Пристайко, который, судя по его прежним заявлениям, не очень-то настроен на примирение с Россией?

— Это интересный вопрос. Я вижу, что в последнее время Пристайко пытается наладить отношения с Ермаком, который, впрочем, не очень хочет его видеть во главе МИДа.

- А вы уверены, что американцы дадут возможность Зеленскому наладить отношения с Россией, с Путиным?

— Вы знаете, после визита Помпео на Украину могу.

- Почему? Помпео дал санкцию?

— Да, дал. Когда Зеленский вместо Израиля, где отмечали 75-летие освобождения Освенцима, поехал в Польшу и произнёс свою одиозную речь о том, что СССР вместе с гитлеровской Германией развязали войну, у него состоялась беседа с польским президентом. Главный пассаж в ней был такой: русофобия, русофобия и еще раз русофобия. Это то, что от Украины ждет Вашингтон. Мол, берите пример с нас.

Зеленский в это поверил. Но каково же было его удивление, когда он пообщался с Помпео. Оказалось, что Трамп от официального Киева ждет замирения с Москвой, с Путиным.

Это первое.

Второе — Трамп против продажи земли, так как на этом обогатится Сорос. Нынешней администрации это невыгодно.

Третье — МВФ, который хочет, чтобы на Украине земля стала объектом купли-продажи, контролируется демократами, оппонентами республиканцев. Не будет разрешена продажа земли — новых займов Киеву не дадут. Но Помпео уверил: не волнуйтесь, землю не продавайте, а деньги мы вам найдем.

И еще: тревожное. Помпео в свое время как директор ЦРУ приложил руку к помощи в создании ПЦУ. Поэтому он попросил Зеленского уделить ей внимание.

Также он посоветовал Зеленскому не слишком усердно заниматься расследованием дела Небесной сотни, так как разоблачение этого мифа, на котором стоит миф о майдане, приведет к краху последнего.

Царев: Коломойский хочет видеть на посту премьера Маркарову, Витренко или Авакова
Царев: Коломойский хочет видеть на посту премьера Маркарову, Витренко или Авакова
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

- То есть голосования по рынку земли мы не увидим?

— Посмотрим. Вполне возможно, Сорос таки продавит продажу земли. Правда, помимо темы «Сороса, американцев и земли» есть еще тема падения рейтинга Зеленского. Он стремительно падает. По 10% в месяц. Сейчас у него 36%. Если проголосуют за продажу земли, это еще минус 15%.

И вот тут можно будет попытаться Владимира Александровича свергнуть. Помните, я рассказывал вашему изданию о встречах после Нового года Тимошенко с Пинчуком и Коломойским, которые ей пообещали и предоставили информационную поддержку. К тому же Тимошенко и Коломойский договорились добиваться проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Пинчук также поддерживает идею проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Он полагает, что получит больше власти и влияния, чем сейчас.

Мало того, недавно за рубежом состоялась встреча практически всех политигроков. Они хотят выступить против Зеленского. Зеленский знает об этой встрече. Неожиданностью она не была за одним исключением: там присутствовал представитель Валерия Хорошковского.

Дело в том, что Хорошковский спонсировал Зеленского. Ему было обещано, что он получит либо премьерский пост, либо СБУ, либо таможню, но Валерий Иванович не получил ничего. Недоволен.

- Так что, опять майдан, опять свержение Зеленского?

— Если рейтинг упадет, то могут попробовать. Думаю, это может произойти в апреле. Посмотрите, Виктор Пинчук стал продавать свои активы. Это значит, что он понимает, что сейчас опять начнутся потрясения.