Украинское министерство иностранных дел (МИД) вызвало временного поверенного в делах России Александра Лукашика и выразило ему протест в связи с задержанием браконьеров из Запорожской области в Азовском море, говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства 17 февраля

«В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовецкий инвентарь», — сказано в публикации.

В МИДе заявили, что Крым и Севастополь — украинские территории, и потребовали раскрыть все обстоятельства задержания браконьеров.

Инцидент в Азовском море: российские пограничники задержали браконьеров, на Украине завели уголовное дело © Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым

По информации российского ведомства, капитан задержанного судна отказался выполнять требования пограничного наряда и попробовал скрыться, однако эта попытка не увенчалась успехом.

На борту судна российские пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

Судно и команду сопроводили в порт Керчи, где, как сообщила омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк, задержали на двое суток.

Позднее депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» сообщил имена браконьеров. По его словам, все они жители села Райнивка Приморского района запорожской области.

В так называемой прокуратуре Нацполиции АР Крым возбудили уголовное дело по «факту незаконного захвата судна сотрудниками ФСБ РФ».