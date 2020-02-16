Незаконным ловом камбалы в российских территориальных водах Азовского моря занимались запорожские рыбаки, рассказал депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Павел Мельник на своей странице в Facebook 16 февраля

В субботу, 15 февраля, ФСБ РФ сообщила, что погранохрана задержала в российских территориальных водах западной части Азовского моря шхуну с четырьмя украинскими браконьерами. В так называемой прокуратуре Нацполиции АР Крым возбудили уголовное дело по «факту незаконного захвата судна сотрудниками ФСБ РФ».

«Украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море — это вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов», — сообщил Мельник.

По его словам, все задержанные — жители села Райнивка Приморского района запорожской области.

Инцидент в Азовском море: российские пограничники задержали браконьеров, на Украине завели уголовное дело © Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым

По информации ФСБ, капитан судна отказался выполнять требования пограничного наряда и попробовал скрыться, однако эта попытка не увенчалась успехом.

На борту судна российские пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

Судно и команду сопроводили в порт Керчи, где, как сообщила омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк, задержали на двое суток.