В субботу, 15 февраля, ФСБ РФ сообщила, что погранохрана задержала в российских территориальных водах западной части Азовского моря шхуну с четырьмя украинскими браконьерами. В так называемой прокуратуре Нацполиции АР Крым возбудили уголовное дело по «факту незаконного захвата судна сотрудниками ФСБ РФ».
«Украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море — это вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов», — сообщил Мельник.
По его словам, все задержанные — жители села Райнивка Приморского района запорожской области.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что ей известны имена задержанных, однако называть их не стала.
По информации ФСБ, капитан судна отказался выполнять требования пограничного наряда и попробовал скрыться, однако эта попытка не увенчалась успехом.
На борту судна российские пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.
Судно и команду сопроводили в порт Керчи, где, как сообщила омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк, задержали на двое суток.