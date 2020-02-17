Он обратил внимание на то, что подобным столкновениям, как правило, предшествуют какие-то бытовые или криминальные конфликты двух и более лиц разных национальностей, а потом это оборачивается погромами с серьезными человеческими жертвами.
«За последние пять лет это (погром дунган — ред.) не первая ситуация. Большинство таких случаев происходят на сельском уровне в южных регионах Казахстана (Алматинская, Жамбыльская, Туркестанская области). Хотя в прошлом году инцидент с представителями казахского и армянского этносов произошел в Караганде. А это тревожная тенденция, если подобные конфликты начинают происходить в крупных городах», — подчеркнул эксперт.
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В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны.
Жертвой погромов стали дунгане — потомки китайских мусульман, переселившихся на территорию современного Казахстана еще в середине позапрошлого века.