У всех этнических конфликтов, регулярно вспыхивающих в Казахстане, есть схожие признаки, однако в последние годы ситуация становится все более пугающей, рассказал директор казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв в интервью изданию Украина.ру

Он обратил внимание на то, что подобным столкновениям, как правило, предшествуют какие-то бытовые или криминальные конфликты двух и более лиц разных национальностей, а потом это оборачивается погромами с серьезными человеческими жертвами.

«За последние пять лет это (погром дунган — ред.) не первая ситуация. Большинство таких случаев происходят на сельском уровне в южных регионах Казахстана (Алматинская, Жамбыльская, Туркестанская области). Хотя в прошлом году инцидент с представителями казахского и армянского этносов произошел в Караганде. А это тревожная тенденция, если подобные конфликты начинают происходить в крупных городах», — подчеркнул эксперт.

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Прошлое с новой начинкой. Что происходит в Казахстане? © AP, Vladimir Voronin | AP, Vladimir Voronin | Перейти в фотобанк

Жертвой погромов стали дунгане — потомки китайских мусульман, переселившихся на территорию современного Казахстана еще в середине позапрошлого века.