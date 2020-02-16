16 февраля в Казахстане перестали работать социальные сети, мессенджеры, а также Youtube и Google. Люди стали жаловаться, и президент Касым-Жомарт Токаев решил проблему, сообщил Sputnik Казахстан

Издание отмечает, что сбои в работе Сети в стране периодически происходят, однако таких масштабных журналисты припомнить не смогли.

«Почти все иностранные ресурсы заблокированы с территории Казахстана. Работает только Facebook. Остальное только через VPN»,- цитирует Sputnik пользователя с украинским ником Artem Vuiko.

Политолог Чеботарёв: В Казахстане к Китаю всегда было неоднозначное отношение Касым-Жомарт Токаев в момент этих сбоев находился на конференции по безопасности в Мюнхене, однако он нашел время отреагировать на ситуацию.

«Глава государства поручил восстановить работу всех информационных ресурсов», — приводит агентство слова пресс-секретаря президента Берика Уали.

Sputnik отмечает, что после этого заявления работа всех информационных интернет-ресурсов стала постепенно восстанавливаться.