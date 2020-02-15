Нагнетание напряженности и беспрецедентные учения НАТО у российских границ вызывают кризис доверия между Россией и Западом и воссоздают структуру противостояния времен холодной войны. Об этом 15 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности

Лавров раскритиковал Евросоюз за одержимость санкциями © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов — все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния холодной войны», — цитирует дипломата РИА Новости.

Лавров призвал страны Запада пока не поздно, отказаться от культивирования фантома российской и любой другой угрозы, а также вспомнить о том, что их объединяет.