Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО. Сейчас мероприятие представляет собой международную дискуссионную площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира, обсуждающих важные вопросы.
«Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов — все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния холодной войны», — цитирует дипломата РИА Новости.
Лавров призвал страны Запада пока не поздно, отказаться от культивирования фантома российской и любой другой угрозы, а также вспомнить о том, что их объединяет.