Доклад «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона», подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, более недоступен на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 14 февраля сообщает «Интерфакс Украина»

Мухин: Украина находится в состоянии гражданской войны. О какой безопасности можно говорить? © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В частности, американская сторона утверждает, что некоторые рекомендации, высказанные в Мюнхене, могут создать среду, в которой западным политикам будет проще ослабить наказания, которые помогали разрушить амбиции кремля в Украине.

Особенно их возмутил пункт о необходимости «нового общенационального диалога об идентичности», который с их точки зрения о опровергает тезис о «вмешательстве во внутренние дела Украины» и подтверждает позицию Кремля о гражданской войне в этой стране.

Документ был подготовлен с участием организатора Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российского Совета по международной политике и Инициативы по сокращению ядерной угрозы.

В подготовке предложений доклада с украинской стороны приняли участие Александр Чалый, Алексей Семений и Василий Филипчук, среди других авторов — бывший заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, директор Совета по международным отношениям России Андрей Кортунов.