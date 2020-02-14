После его появления доклад, содержащий предложения по урегулированию российско-украинского конфликта, был подвергнут критике со стороны американских дипломатов и экспертов, назвавших его представляющим «российскую точку зрения».
В частности, американская сторона утверждает, что некоторые рекомендации, высказанные в Мюнхене, могут создать среду, в которой западным политикам будет проще ослабить наказания, которые помогали разрушить амбиции кремля в Украине.
Особенно их возмутил пункт о необходимости «нового общенационального диалога об идентичности», который с их точки зрения о опровергает тезис о «вмешательстве во внутренние дела Украины» и подтверждает позицию Кремля о гражданской войне в этой стране.
Документ был подготовлен с участием организатора Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российского Совета по международной политике и Инициативы по сокращению ядерной угрозы.
В подготовке предложений доклада с украинской стороны приняли участие Александр Чалый, Алексей Семений и Василий Филипчук, среди других авторов — бывший заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, директор Совета по международным отношениям России Андрей Кортунов.