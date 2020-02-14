«Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым. Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников", которые имеют место в выпуске программы "Схемы", Офис президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением», — говорится в сообщении.
Офис президента Украины ждет от программы «Схемы» опровержения сведений. Также отмечается, что офис Зеленского обратится в суд с иском, в котором потребует опровержений и извинений.