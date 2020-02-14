Офис президента Украины заявил, что информация, изложенная в сюжете программы «Схемы», о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности. Об этом 14 февраля офис Зеленского сообщил в своем Telegram-канале

Украина.ру на Youtube Кадры жуткого ДТП под Псковом: погибли 8 украинцев