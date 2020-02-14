Инициатором законопроекта выступила депутат фракции «Слуга народа» Лада Булах.
В частности, по мнению нардепа, первую часть 32-й статьи Гражданского кодекса Украины нужно дополнить новым пунктом, согласно которого подросток, по достижении 14-летнего возраста, имеет право «самостоятельно заключать и исполнять сделки, связанные с предоставлением услуг по медицинскому обслуживанию».
Эксперты предупреждают, что это положение позволит подросткам отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и других опасных зависимостей или болезней, а также менять пол без согласия родителей.
В данный момент парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики отправил законопроект на доработку.
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