В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект «О внесении изменений по реализации прав подростков в сфере здравоохранения», позволяющий детям по достижении 14 лет менять пол без согласия родителей. Об этом 14 февраля сообщает «Союз православных журналистов»

Медицина на Украине. Печальные итоги года и неутешительные прогнозы © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк законопроекта выступила депутат фракции «Слуга народа» Лада Булах.

В частности, по мнению нардепа, первую часть 32-й статьи Гражданского кодекса Украины нужно дополнить новым пунктом, согласно которого подросток, по достижении 14-летнего возраста, имеет право «самостоятельно заключать и исполнять сделки, связанные с предоставлением услуг по медицинскому обслуживанию».

Эксперты предупреждают, что это положение позволит подросткам отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и других опасных зависимостей или болезней, а также менять пол без согласия родителей.

В данный момент парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики отправил законопроект на доработку.

Больше новостей о медицине читайте в Telegram-канале Украина.ру