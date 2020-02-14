Если год назад возможный дефолт никак не повлиял бы на украинскую экономику, то теперь ситуация поменялась. Об этом рассказал экономист Виктор Скаршевский в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Падаем глубже». Скаршевский объяснил, почему Украина ни разу не восстановилась после кризисов © Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк

«У нас уже более 5 млрд долларов этих горячих спекулятивных денег, которые завели иностранцы-нерезиденты в прошлом году, закупая гривневые облигации государственного образца», — пояснил Скаршевский.

Украина, по его сведениям, заняла первое место в мире по доходности внутреннего долга (по соотношению доходности и инфляции), а также по укреплению национальной валюты, которую поддерживает приток спекулятивного капитала и успешный сбор урожая.

И если в какой-либо точке мира наступит кризис, подчеркнул экономист, то спекулянты начнут выводить капитал со всех рынков развивающихся стран, в том числе из Украины, что приведет к обвалу национальной валюты.