Если раньше в страну не приходили иностранные инвестиции, что не привело бы в случае дефолта к выводу иностранного капитала, рассуждает эксперт, то теперь в Украине есть иностранный капитал в виде спекулятивных денег.
«У нас уже более 5 млрд долларов этих горячих спекулятивных денег, которые завели иностранцы-нерезиденты в прошлом году, закупая гривневые облигации государственного образца», — пояснил Скаршевский.
Украина, по его сведениям, заняла первое место в мире по доходности внутреннего долга (по соотношению доходности и инфляции), а также по укреплению национальной валюты, которую поддерживает приток спекулятивного капитала и успешный сбор урожая.
И если в какой-либо точке мира наступит кризис, подчеркнул экономист, то спекулянты начнут выводить капитал со всех рынков развивающихся стран, в том числе из Украины, что приведет к обвалу национальной валюты.