Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков». Соответствующий документ 13 февраля обнародовал в своем Telegram-канале депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, который обратился с запросом в Офис главы государства

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