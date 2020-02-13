«Президент не совершал государственного официального визита в эту страну в январе. Такой ответ я получил на запрос из Офиса президента относительно поездки Зеленского в Оман, последствия которой мы до сих пор разгребаем. Этот документ с подписью еще [тогдашнего главы ОП Андрея] Богдана свидетельствует, что путешествие состоялось за собственные средства и не имеет характер официального. То есть встреча с местными чиновниками тоже была дружественной?» — написал Гончаренко.
Также депутат обнародовал официальный ответ от Управления госохраны в Facebook, в котором говорится, что на охрану Зеленского и его семьи во время поездки в Оман из госбюджета было потрачено около 75 тысяч гривен (около 200 тысяч рублей).