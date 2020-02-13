По данным синоптиков, 13 февраля жителей ЛНР ожидает небольшой снег с дождем, местами туман, гололедица и снежный накат. Ветер 9-14 м/с, температура воздуха —1+4ºС.
«В результате аварийного отключения без электроснабжения [остались] 270 абонентов в Лутугинском районе поселке Успенка-1. В Свердловском районе поселке Прохладное — без электроснабжения 155 абонентов», — говорится в сообщении МЧС.
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По предварительным данным ведомства, аварийные отключения произошли в результате неблагоприятных погодных условий. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 13 февраля.
Кроме того, отмечается, что за минувшие сутки спасатели освободили 36 человек, в том числе двоих детей, застрявших на 17 автомобилях в снежных заносах.