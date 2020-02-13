Арахамия извинился за слова об обмене воды в Крыму на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 12 февраля на своей странице в Facebook извинился за слова о возможности обмена воды на уступки в переговорах по Донбассу

Ермак прокомментировал слова Арахамии по поводу Крыма и Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он также заверил, что идея обмена ему не принадлежит и во фракции «Слуга народа» никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым.

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«Вопрос компромиссов — в самом деле очень сложная для нашего общества тема. Кто-то считает, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности», — подытожил Арахамия.

Накануне Арахамия заявил, что Киев может обменять возобновление подачи воды в Крым на уступки в переговорах по Донбассу.