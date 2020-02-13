Арахамия извинился за слова об обмене воды в Крыму на уступки по Донбассу

«Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной», — написал Арахамия.
Он также заверил, что идея обмена ему не принадлежит и во фракции «Слуга народа» никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым.
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«Вопрос компромиссов — в самом деле очень сложная для нашего общества тема. Кто-то считает, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности», — подытожил Арахамия.
Накануне Арахамия заявил, что Киев может обменять возобновление подачи воды в Крым на уступки в переговорах по Донбассу.