Стратегическая ошибка президента Украины Владимира Зеленского в вопросе Донбасса состоит в том, что он пытается вернуть территории, а не людей. Об этом рассказал один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук 12 февраля в интервью украинским телеканалам

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Депутат считает, что украинская власть даже не пытается создавать условия для возвращения жителей Донбасса в Украину, поскольку по-прежнему придерживается курса на вступление в НАТО, дискриминирует русский язык и не реагирует на преступления праворадикалов.

Медведчук выразил сомнение, что жители неподконтрольной Киеву территории Донбасса при нынешней ситуации в стране захотят стать частью Украины, и поэтому украинским властям нужно создать все условия для того, чтобы они захотели вернуться.