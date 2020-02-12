«Возвращать надо людей. Через их сознание, через предоставление гарантий безопасности, через их желание вернуться. То, что мы называем возвращением Донбасса в Украину и Украины на Донбасс», — сказал парламентарий.
Депутат считает, что украинская власть даже не пытается создавать условия для возвращения жителей Донбасса в Украину, поскольку по-прежнему придерживается курса на вступление в НАТО, дискриминирует русский язык и не реагирует на преступления праворадикалов.
Медведчук выразил сомнение, что жители неподконтрольной Киеву территории Донбасса при нынешней ситуации в стране захотят стать частью Украины, и поэтому украинским властям нужно создать все условия для того, чтобы они захотели вернуться.