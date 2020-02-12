Из тезисов, которые новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил на своем первом брифинге, стало понятно, что шансы проведения встречи в «нормандском формате» в апреле минимальны. Об этом глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в комментарии «Стране» 12 февраля

Ермак не исключает встречу Путина и Зеленского до саммита «нормандского формата» © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

«О чем была договоренность на предыдущей встрече [в "нормандском формате"] — что нужно подготовить проект специального закона по Донбассу. Вот это может быть предметом разговоров на этой встрече [в апреле]. А с чем сейчас туда идти? С заявлениями, что вы отдайте нам границу, а мы вам что-нибудь когда-нибудь?» — поинтересовался Погребинский.

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Фактически сегодня украинские власти призывают к пересмотру Минских договоренностей. При этом на минувшем в декабре 2019 года нормандском саммите в Париже стороны подчеркнули, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате».