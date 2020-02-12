В среду, 12 февраля, Ермак провел свой первый брифинг в качестве главы ОПУ. При этом, судя по его заявлениям, остаются вопросы по форме выполнения Украиной Минских соглашений, так как Ермак настаивает на невозможности проведения выборов, пока границы не находятся под контролем Киева.
«О чем была договоренность на предыдущей встрече [в "нормандском формате"] — что нужно подготовить проект специального закона по Донбассу. Вот это может быть предметом разговоров на этой встрече [в апреле]. А с чем сейчас туда идти? С заявлениями, что вы отдайте нам границу, а мы вам что-нибудь когда-нибудь?» — поинтересовался Погребинский.
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Фактически сегодня украинские власти призывают к пересмотру Минских договоренностей. При этом на минувшем в декабре 2019 года нормандском саммите в Париже стороны подчеркнули, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате».