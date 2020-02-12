Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) контролировало швейцарскую компанию Crypto AG, мирового лидера шифрования, чтобы изучать секретные переписки 120 государств на протяжении 50 лет. Об этом сообщила влиятельная газета The Washington Рost 11 февраля

«Укразийский» проект как предтеча увлекательного шпионства в СССР © «Укразия». Петр Чардынин. 1925

Тогда швейцарцы создавали механические шифровальные машины, а позднее стали одним из крупнейших в мире производителей электронной шифровальной техники.

Среди ее клиентов были власти Ирана, Индии, Ватикана, Пакистана, Ливии, стран Латинской Америки и многих других. При этом Washington Рost утверждает, что Китай и Россия никогда не использовали оборудование Crypto.

Агентство национальной безопасности (АНБ) США, ЦРУ и БНД с 1970 года держали под контролем разработку технологий, обход алгоритмов шифрования, наем сотрудников и продажи Crypto AG.

Двойные стандарты: почему в европейской тюрьме "русские шпионы" не толстеют © commons.wikimedia.org, Noel St. John

По данным журналистов, США прекратили работу с Crypto AG только в 2018 году, когда компания утратила свои позиции из-за развития технологий онлайн-шифрования.

Нынешнее руководство Crypto AG отрицает связи с разведками США и ФРГ, однако власти Швейцарии начали расследование связей Crypto AG с БНД и ЦРУ, а также аннулировали экспортную лицензию компании.