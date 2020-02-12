По ее данным, в этом вопросе ЦРУ работало совместно с Федеральной разведывательной службой ФРГ (БНД). Именно им в действительности принадлежала Crypto AG, которая начала работать на США еще в период Второй мировой войны.
Тогда швейцарцы создавали механические шифровальные машины, а позднее стали одним из крупнейших в мире производителей электронной шифровальной техники.
Среди ее клиентов были власти Ирана, Индии, Ватикана, Пакистана, Ливии, стран Латинской Америки и многих других. При этом Washington Рost утверждает, что Китай и Россия никогда не использовали оборудование Crypto.
Агентство национальной безопасности (АНБ) США, ЦРУ и БНД с 1970 года держали под контролем разработку технологий, обход алгоритмов шифрования, наем сотрудников и продажи Crypto AG.
Сообщается, что Германия вышла из проекта в 1992 году, после скандала с арестом одного из продавцов оборудования Crypto в Иране.
По данным журналистов, США прекратили работу с Crypto AG только в 2018 году, когда компания утратила свои позиции из-за развития технологий онлайн-шифрования.
Нынешнее руководство Crypto AG отрицает связи с разведками США и ФРГ, однако власти Швейцарии начали расследование связей Crypto AG с БНД и ЦРУ, а также аннулировали экспортную лицензию компании.