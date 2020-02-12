Ранее все стороны переговоров об урегулировании конфликта на Украине подчеркивали безальтернативность Минских договоренностей, а ФРГ предложила выгодную Киеву «формулу Штайнмайера» по реализации Минска, против которой выступили украинские ультраправые.
«Минские соглашения не выполняются пять лет, заключались они с предыдущей властью и актуальность их минимальна. Украинское общество хочет окончания войны на Донбассе, но против "формулы Штайнмайера". Специальная группа при ОП разработала основные изменения в Минские соглашения, которые уже получили название "формула Зеленского"», — сказано в публикации Telegram-канала.
По его данным, у Зеленского намерены настаивать на передаче Киеву или ОБСЕ и ООН контроля над границей с РФ до проведения выборов в ДНР и ЛНР по украинскому законодательству с участием украинских партий, называя установление международного контроля над границей с Россией «ключевым условием» для выборов.
Еще одно требование Зеленского — разрешить участвовать в выборах только лицам, не нарушавшим украинское законодательство.
Наблюдать за выборами будут представители ОБСЕ, ЕС и ООН, о России и странах СНГ не упоминается, следует из сообщения «Резидента».
Еще одно условие — разоружение «всех незаконных групп». При этом не уточняется, относится ли этот пункт к силовым подразделениям ДНР и ЛНР.
Согласно данным источника, только после признания выборов Киев готов восстановить социально-экономические связи с ДНР и ЛНР, включая пенсии и иные выплаты населению, а также возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины.