Украина предлагает отказаться от Минских соглашений и принять вместо них «формулу Зеленского», сообщил Telegram-канал «Резидент» 12 февраля со ссылкой на источник в Офисе президента

Ранее все стороны переговоров об урегулировании конфликта на Украине подчеркивали безальтернативность Минских договоренностей, а ФРГ предложила выгодную Киеву «формулу Штайнмайера» по реализации Минска, против которой выступили украинские ультраправые.

«Минские соглашения не выполняются пять лет, заключались они с предыдущей властью и актуальность их минимальна. Украинское общество хочет окончания войны на Донбассе, но против "формулы Штайнмайера". Специальная группа при ОП разработала основные изменения в Минские соглашения, которые уже получили название "формула Зеленского"», — сказано в публикации Telegram-канала.

По его данным, у Зеленского намерены настаивать на передаче Киеву или ОБСЕ и ООН контроля над границей с РФ до проведения выборов в ДНР и ЛНР по украинскому законодательству с участием украинских партий, называя установление международного контроля над границей с Россией «ключевым условием» для выборов.

Что не так с «формулой Зеленского». О чем на саммите в Париже хочет говорить президент Украины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Наблюдать за выборами будут представители ОБСЕ, ЕС и ООН, о России и странах СНГ не упоминается, следует из сообщения «Резидента».

Еще одно условие — разоружение «всех незаконных групп». При этом не уточняется, относится ли этот пункт к силовым подразделениям ДНР и ЛНР.

Согласно данным источника, только после признания выборов Киев готов восстановить социально-экономические связи с ДНР и ЛНР, включая пенсии и иные выплаты населению, а также возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины.