Три года блокировки российских интернет-ресурсов не принесли ощутимых результатов, так как жители страны все равно посещают запрещенные сайты, сказал председатель комитета Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) по вопросам прав человека и свободы слова Максим Тульев в комментарии UBR 11 февраля

Админресурс против интернета. Эксперты о тактике Порошенко и Зеленского © Скриншот «Украинская правда»

По словам эксперта, попавшие в «черный список» получили возможность блокировать украинские ресурсы. Для этого владельцу заблокированного сайта достаточно прописать у себя IP-адреса процессингового центра банка или государственного органа, и они могут быть автоматически заблокированы украинской системой интернет-цензуры.

Он также подчеркнул, что «сама система цензуры неэффективна», любая утечка информации в интернете необратима и «с этим нужно смириться и жить».

Вместо блокировок он предложил использовать другие подходы, в частности ведение украинской пропаганды на запрещенном Киевом ресурсе "ВКонтакте", в том числе направленной на российскую аудиторию.