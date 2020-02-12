Он отметил, что применение блокировок создало существенную проблему для всего украинского интернета.
По словам эксперта, попавшие в «черный список» получили возможность блокировать украинские ресурсы. Для этого владельцу заблокированного сайта достаточно прописать у себя IP-адреса процессингового центра банка или государственного органа, и они могут быть автоматически заблокированы украинской системой интернет-цензуры.
Он также подчеркнул, что «сама система цензуры неэффективна», любая утечка информации в интернете необратима и «с этим нужно смириться и жить».
Вместо блокировок он предложил использовать другие подходы, в частности ведение украинской пропаганды на запрещенном Киевом ресурсе "ВКонтакте", в том числе направленной на российскую аудиторию.