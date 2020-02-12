Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал, что может произойти, если Россия и Белоруссия в ближайшие месяцы не урегулируют взаимные претензии. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 10 февраля

«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Козак, стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019-го. В то же время нефтяной вопрос остался неурегулированным и прорывов в интеграционных процессах двух стран не произошло.

По мнению Бортника, если подобные неопределенные политические игры будут продолжаться на протяжении еще нескольких лет, то это серьезно ударит по имиджу российских интеграционных процессов.

Кроме того, это может подтолкнуть белорусское руководство к неким жестким действиям в отношении России, схожим с действиями в 2003 году второго президента Украины Леонида Кучмы в конфликте вокруг острова Тузла.

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«Или, что хуже всего, это может создать поле информационное и политическое внутри самой Беларуси для игр правых радикалов: они могут попытаться раскачать ситуацию с опорой на внешние силы, как это случалось во многих странах, в том числе в Украине, Молдавии и других», — сказал Бортник.

Впрочем, ввиду того, что описанная ситуация опасна для обеих сторон, политолог считает, что Москва и Минск уже в ближайшие месяцы договорятся в отношении мирной и компромиссной модели сотрудничества.

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