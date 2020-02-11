Была ли успешной встреча российского и белорусского лидеров в Сочи, почему Минск не откажется от Москвы в пользу Вашингтона и как будут развиваться российско-белорусские отношения в 2020 году? На эти вопросы директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник ответил в интервью изданию Украина.ру 10 февраля

Варианты судьбы Лукашенко. Почему президент Белоруссии не повернет на Запад © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Как сообщил по итогам встречи замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019-го.

В то же время нефтяной вопрос остался неурегулированным, так как, по словам Козака, предоставление Минску скидок на нефть потребовало бы введения госрегулирования поставок топлива.

При этом прорывов в интеграционных процессах двух стран не произошло: стороны в очередной раз договорились укреплять взаимную интеграцию.

- Руслан, как вы оцениваете результаты прошедшей встречи?

— Я бы сказал, что результаты нормальные: говорить ни о прорыве, ни о срыве коммуникаций сегодня нельзя. Все же о хорошей цене на газ для Белоруссии договорились, но по нефти пока не договорились.

Встреча Путина и Лукашенко. Что будут обсуждать президенты России и Белоруссии © AP, Sergei Chirikov/Pool Photo via AP | AP, Sergei Chirikov/Pool Photo via AP | Перейти в фотобанк

Вместо этого стороны постоянно выполняют очень динамичные и эмоциональные танцы на месте в этой части. Россия демонстрирует готовность отпустить Беларусь в свободное плавание, хотя я думаю, что реально Россия не готова, и это, знаете, такая определенная имитация для Белоруссии. И поэтому говорят, что, ну, покупайте нефть по мировым ценам — мы вам готовы даже танкеры дать для норвежской нефти, если захотите. Шутят таким образом.

Беларусь тоже демонстрирует готовность отправиться в суверенное плавание без России, но реально на это тоже не способна.

- То есть нельзя говорить о том, что Лукашенко пытается уйти на Запад от России? Все-таки до встречи с Путиным он вел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео и заявлял о потеплении отношений с «величайшей империей мира» — США.

— Я думаю, что, конечно, Беларусь пытается использовать нынешнюю ситуацию для достижения определенных позитивных результатов из Запада. Мы видим, что Беларусь использовала украинский кризис для восстановления коммуникаций с Европой, для снятия части санкций, для перехвата части экономических, транзитных потоков.

И я думаю, что Минск может воспользоваться и нынешним кризисом для того, чтобы улучшить отношения с США. Но говорить о том, что Беларусь способна сегодня уйти на Запад, я думаю, что это крайнее преувеличение.

Руслан Бортник. Биографическая справка © Руслан Бортник

- И как тогда, на ваш взгляд, будут развиваться отношения России и Белоруссии?

— Стороны друг друга немножечко шантажируют, играют определенную политическую игру. Несмотря на определенное ухудшение отношений, экономическая зависимость Беларуси сегодня от России в значительной мере сохраняется.

Конечно, если эта ситуация будет длиться достаточно долго, годами, то это прежде всего бьет по имиджу российских интеграционных процессов, то есть по тому же ЕАЭС, потому что уровень интеграции России и Беларуси самый глубокий на постсоветском пространстве, но и здесь не удается избежать кризисов.

Кроме того, это может подтолкнуть белорусское руководство к каким-то жестким действиям в отношении России, как в свое время действовал [второй президент Украины Леонид] Кучма по Тузле. Или, что хуже всего, это может создать поле информационное и политическое внутри самой Беларуси для игр правых радикалов: они могут попытаться раскачать ситуацию с опорой на внешние силы, как это случалось во многих странах, в том числе в Украине, Молдавии и других.

- Это прогноз на долгосрочную перспективу. Может ли он измениться в этом году, например?

— Описанная ситуация опасна для обеих сторон, поэтому, я думаю, они договорятся в ближайшие месяцы в отношении приемлемой и мирной, компромиссной модели сотрудничества.