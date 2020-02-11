Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище, утверждая, что возвращаться на Украину ему опасно. Об этом 11 февраля сообщает DW со ссылкой на адвоката политика Инго Миноджио

Царев объяснил причины конфликта Порошенко и Онищенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам представителя защиты, на Украине катастрофические условия содержания в следственных изоляторах, а предыдущий президент Петр Порошенко, который считается главным преследователем Онищенко, даже после потери власти остается очень влиятельным.

Экс-депутат обвиняется в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности «Укргаздобыча», в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд гривен (около 8 млрд рублей).

Онищенко также неоднократно утверждал, что у него есть сведения о политической коррупции во времена Порошенко, которые могли бы заинтересовать правоохранительные органы, однако за все это время никакие сведения опубликованы не были.

По мнению политолога Павла Рудякова, либо Онищенко рассчитывал найти серьезного заказчика, кому можно было бы продать эти сведения, либо он ждал, что Порошенко лично будет их выкупать.