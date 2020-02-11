Заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Киев выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о коммерческих интересах Генштаба страны в этом вопросе. Такую точку зрения 10 февраля высказал политолог Павел Рудяков изданию «Голос.UA»

Ранее Загороднюк заявил, что выступает против полного разведения сил в Донбассе, так как это якобы противоречит Минским соглашениям. Так же он сообщил, что на контролируемой Киевом территории Донецкой области могут появиться две базы, созданные по стандартам НАТО. Андрей Загороднюк. Биографическая справка © Facebook, Андрей Загороднюк | Перейти в фотобанк

По словам Рудякова, мнение нынешнего главы оборонного ведомства Украины мало интересует лидеров «нормандской четвертки», в данном случае речь идет о позиции украинского Генерального штаба.

«Это позиция Генштаба. На чем она основывается, сказать трудно. Это больше основано на коммерческой составляющей. Кроме отказа разведения по всей линии соприкосновения Загороднюк добавил, что Украина в ближайшее время может построить две современные военные базы в Мариуполе и Северодонецке. Если базы будут строить по собственной инициативе или по согласованию с политическим руководством, то получается, что это будет линия разграничения межгосударственной границы», — полагает эксперт.

Рудяков добавил, что если президент Владимир Зеленский оставит Загороднюка на посту министра обороны, то вся линия разграничения «просто сойдет на нет».