Ранее Загороднюк заявил, что выступает против полного разведения сил в Донбассе, так как это якобы противоречит Минским соглашениям. Так же он сообщил, что на контролируемой Киевом территории Донецкой области могут появиться две базы, созданные по стандартам НАТО.
По словам Рудякова, мнение нынешнего главы оборонного ведомства Украины мало интересует лидеров «нормандской четвертки», в данном случае речь идет о позиции украинского Генерального штаба.
«Это позиция Генштаба. На чем она основывается, сказать трудно. Это больше основано на коммерческой составляющей. Кроме отказа разведения по всей линии соприкосновения Загороднюк добавил, что Украина в ближайшее время может построить две современные военные базы в Мариуполе и Северодонецке. Если базы будут строить по собственной инициативе или по согласованию с политическим руководством, то получается, что это будет линия разграничения межгосударственной границы», — полагает эксперт.
Рудяков добавил, что если президент Владимир Зеленский оставит Загороднюка на посту министра обороны, то вся линия разграничения «просто сойдет на нет».