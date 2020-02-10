В белорусском селе Подгорье сняли короткометражку про детство Джона Уика - главного героя одноименной серии фильмов, которого сыграл канадский актер Киану Ривз. Её опубликовали на днях на YouTube-канале VOKA Smartfilm

Автор объяснил, как в учебник истории для украинских школ попал Киану Ривз ©

С помощью ролика Ривза пригласили в Минск (фестиваль открылся 4 февраля и закончится в середине апреля).

Из третьей части кинофраншизы можно узнать, что Джон Уик — сирота с обычным белорусским именем Джордани Йованович.

Больше новостей о культуре читайте в Telegram-канале Украина.ру.

Авторы ролика нашли людей, якобы воспитавших героя оригинального фильма.

«Джордани, Киану, Джон, Нео — приезжай домой», — призвали герои короткометражки.

Организаторы фестиваля просят поклонников Уика поделиться короткометражкой, чтобы помочь им «связаться с Киану».