Автор объяснил, как в учебник истории для украинских школ попал Киану Ривз
Автор объяснил, как в учебник истории для украинских школ попал Киану Ривз
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Авторами видео являются организаторы Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm.

С помощью ролика Ривза пригласили в Минск (фестиваль открылся 4 февраля и закончится в середине апреля).

Из третьей части кинофраншизы можно узнать, что Джон Уик — сирота с обычным белорусским именем Джордани Йованович.

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Авторы ролика нашли людей, якобы воспитавших героя оригинального фильма.

«Джордани, Киану, Джон, Нео — приезжай домой», — призвали герои короткометражки.

Организаторы фестиваля просят поклонников Уика поделиться короткометражкой, чтобы помочь им «связаться с Киану».

 