Авторами видео являются организаторы Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm.
С помощью ролика Ривза пригласили в Минск (фестиваль открылся 4 февраля и закончится в середине апреля).
Из третьей части кинофраншизы можно узнать, что Джон Уик — сирота с обычным белорусским именем Джордани Йованович.
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Авторы ролика нашли людей, якобы воспитавших героя оригинального фильма.
«Джордани, Киану, Джон, Нео — приезжай домой», — призвали герои короткометражки.
Организаторы фестиваля просят поклонников Уика поделиться короткометражкой, чтобы помочь им «связаться с Киану».