В рамках Международного договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией России с 10 по 14 февраля. Об этом 10 февраля сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда»

Украина и США выполнят наблюдательный полет над Россией © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк Сергея Рыжкова, полёт будет совершен по согласованному маршруту на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка.

При этом российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.