По словам начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, полёт будет совершен по согласованному маршруту на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка.
При этом российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.