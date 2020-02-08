Однако, продолжил эксперт, американские ценности не всегда разделяются в Средней Азии, тем более что это за этими ценностями должен последовать некий экономический интерес.
Больше новостей о международной политике читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Например, у Монголии есть концепция "третьего соседа" во внешней политике. То есть эта страна окружена Китаем и Россией, и третьим соседом выступает то Япония, то США, в зависимости от того, какие интересы преследует сама Монголия», — пояснил Полетаев.
Но учитывая тот факт, что суммарный товарооборот между США и всеми пятью среднеазиатскими странами составляет всего 2,5 млрд долларов, 2 из которых приходится на Казахстан, Вашингтон никак не может заинтересовать Среднюю Азию в качестве «третьего соседа», добавил политолог.