США хотят превратить среднеазиатские страны в целостный регион, чтобы он не попал под влияние Китая или России, предлагая себя в качестве альтернативы. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт рассказал, что на самом деле США думают о его стране и Средней Азии © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

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«Например, у Монголии есть концепция "третьего соседа" во внешней политике. То есть эта страна окружена Китаем и Россией, и третьим соседом выступает то Япония, то США, в зависимости от того, какие интересы преследует сама Монголия», — пояснил Полетаев.

Но учитывая тот факт, что суммарный товарооборот между США и всеми пятью среднеазиатскими странами составляет всего 2,5 млрд долларов, 2 из которых приходится на Казахстан, Вашингтон никак не может заинтересовать Среднюю Азию в качестве «третьего соседа», добавил политолог.