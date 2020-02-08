Ранее официальный Киев также неоднократно заявлял, что будет настаивать на пересмотре Минских соглашений в части того, что проведение выборов в Донбассе будет возможно только после получения Украиной контроля над границей.
Больше новостей о конфликте в Донбассе читайте в Telegram-канале Украина.ру
По его словам, в Минских соглашениях не уточняется, какой закон и какие дополнительные нормы должны быть приняты для проведения выборов.
«Там прописано, что выборы должны состояться по украинским законам. По состоянию на сегодня на Украине есть нормативно-правовая база, которая может это обеспечить», — заявил Разумков.
Спикер парламента отметил, что на Украине уже фактически принят закон о выборах, который позволяет провести голосование в Донбассе.
По мнению политолога Геворга Мирзаяна, если Киев не станет выполнять Минские соглашения по всем пунктам, Москва будет осуществлять интеграцию восставшего региона в состав РФ во всех смыслах, кроме политического.