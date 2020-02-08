Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 7 февраля в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинское законодательство позволяет провести выборы в Донбассе без принятия отдельного закона

«Начнем интегрировать регион». Эксперт Мирзаян о плане Б России по Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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По его словам, в Минских соглашениях не уточняется, какой закон и какие дополнительные нормы должны быть приняты для проведения выборов.

«Там прописано, что выборы должны состояться по украинским законам. По состоянию на сегодня на Украине есть нормативно-правовая база, которая может это обеспечить», — заявил Разумков.

Спикер парламента отметил, что на Украине уже фактически принят закон о выборах, который позволяет провести голосование в Донбассе.

По мнению политолога Геворга Мирзаяна, если Киев не станет выполнять Минские соглашения по всем пунктам, Москва будет осуществлять интеграцию восставшего региона в состав РФ во всех смыслах, кроме политического.