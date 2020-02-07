Консула Украины в Бельцах отстранили от исполнения обязанностей после того, как в его адрес поступило обвинение об изнасиловании несовершеннолетней гражданки Молдавии. Об этом стало известно независимому местному порталу СП 7 февраля

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«Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах», — говорится в сообщении МИД Украины.

Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, отметили в украинском министерстве. На время его проведения дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей.