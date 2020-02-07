В комментарии изданию МИД Украины подтвердило начало следствия в отношении украинского дипломата по делу об изнасиловании.
«Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах», — говорится в сообщении МИД Украины.
Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, отметили в украинском министерстве. На время его проведения дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей.