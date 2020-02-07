«Если вы не можете быть надежным союзником, то вам не за что и платить. Сегодня у России и Китай, и Иран, и Турция в союзниках. По сравнению с Белоруссией это разные величины. Поэтому белорусскому руководству стали урезать аппетиты», — пояснил эксперт.
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Сначала, продолжил Ищенко, Москва уменьшила выдаваемые Минску кредиты, затем постепенно стала подводить цены на нефть до рыночного уровня, предложив как ему как союзнику переходный период, дабы он сумел подготовиться.
«Но Лукашенко закатил совершенно неприличную истерику. По сути он отказался от любых переговоров, выдвинув ультиматум: либо принимаете белорусское предложение, либо мы вообще страшные, что не знаем, что с вами сделаем», — иронизирует политолог.
Специалист добавил, что в данном случае не имеет значение, пойдет ли РФ на какие-то уступки Минску, потому что она в принципе намерена проводить в отношении белорусского руководства более прагматичную политику.