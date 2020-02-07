Белоруссия объясняла свой отказ признать Крым наряду с независимостью Абхазии/Южной Осетии тем, что не хочет понести экономические потери. Но поскольку она при этом пользуется российскими ресурсами, ее ценность как союзника резко упала. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Хотел печатать деньги». Ищенко напомнил, как Лукашенко устроил первый скандал в отношениях с РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

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Сначала, продолжил Ищенко, Москва уменьшила выдаваемые Минску кредиты, затем постепенно стала подводить цены на нефть до рыночного уровня, предложив как ему как союзнику переходный период, дабы он сумел подготовиться.

«Но Лукашенко закатил совершенно неприличную истерику. По сути он отказался от любых переговоров, выдвинув ультиматум: либо принимаете белорусское предложение, либо мы вообще страшные, что не знаем, что с вами сделаем», — иронизирует политолог.

Специалист добавил, что в данном случае не имеет значение, пойдет ли РФ на какие-то уступки Минску, потому что она в принципе намерена проводить в отношении белорусского руководства более прагматичную политику.