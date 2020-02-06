Так называемое белорусское чудо стало возможным благодаря экономической поддержке со стороны России. Об этом 5 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, журналист Алексей Кочетков

«Сами не знают, чего хотят» — белорусский эксперт о будущем Союзного государства © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко сообщил, что встретиться с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля. Лукашенко утверждает, в отношениях между двумя странами наступил момент истины.

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По словам Алексея Кочеткова, все годы белорусское государство выживало за счет России

«За все эти годы Лукашенко наживался на разнице в стоимости углеводородов. То есть он покупал по одной цене, перерабатывал и продавал в Европу по совершенно другой. И, собственно, на эту разницу существовало так называемое белорусское чудо. Хотя надо понимать, что белорусское чудо — это жизнь за счет России. При этом Россия получает взамен упреки обиды и ничего больше», — рассказал политолог.

Кочетков добавил, что Россия получает огромное количество белорусских товаров на своем внутреннем рынке в ущерб собственным производителям.