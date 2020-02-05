Непонятно, почему официальный Киев выступает против проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса до передачи ему контроля над границей — ведь это значительно облегчило бы ситуацию. Об этом рассказал специалист по вопросам региона Энрике Менендес в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Много военных. Молодежь не видит будущего». Менендес о жизни в Краматорске © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

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Если бы это произошло, пояснил Менендес, власть ДНР/ЛНР стала бы легитимной в лице украинской стороны, Киев получил бы полноценного партнера по переговорам и спокойно договорился бы с республиками о том, как будет выглядеть транзитный переходный период.

Также, по его мнению, это убедило бы восставший регион в том, что радикальные националисты не собираются устроить вторую «резню в Сребренице» и украинская сторона держит ситуацию под контролем.

Украинское общество, добавил специалист, также могло быть спокойным в том смысле, что из зоны конфликта не хлынет неконтролируемый поток оружия и что ополченцы не станут самовольно изменять границу.