«Я, хоть убей, не могу понять, почему нельзя провести выборы на Донбассе без контроля над границей. Почему мы не можем провести промежуточные выборы на три года, временные?» — подчеркнул эксперт.
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Если бы это произошло, пояснил Менендес, власть ДНР/ЛНР стала бы легитимной в лице украинской стороны, Киев получил бы полноценного партнера по переговорам и спокойно договорился бы с республиками о том, как будет выглядеть транзитный переходный период.
Также, по его мнению, это убедило бы восставший регион в том, что радикальные националисты не собираются устроить вторую «резню в Сребренице» и украинская сторона держит ситуацию под контролем.
Украинское общество, добавил специалист, также могло быть спокойным в том смысле, что из зоны конфликта не хлынет неконтролируемый поток оружия и что ополченцы не станут самовольно изменять границу.