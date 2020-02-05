Ранее Эрдоган, прибывший в Киев с официальным визитом, приветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ответ ему прокричали «Героям слава!». Так с почетным караулом здоровались и лидеры других стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.
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Чиновники турецкого МИД, продолжил эксперт, изучили устные традиции Украины и вычитали, что этот лозунг действительно является официальным приветствием, поскольку за него проголосовала Верховная Рада.
«А каким еще лозунгом он должен был приветствовать? Вы полагаете, что господин Эрдоган что-то слышал про организацию украинских националистов? Например, про ее участие в Холокосте. Конечно, нет», — пояснил Гаспарян.
По его мнению, сложившуюся ситуацию во многом спровоцировала сама Россия, потому что за множество лет она так и не смогла донести до мирового сообщества правду о том, что из себя представляли украинские националисты.
Если говорить о непризнании Эрдоганом Крыма российским регионом, то нужно понимать, что Турция для России не многовековой друг, а в данный момент тактический партнер, добавил публицист.