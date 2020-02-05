В пресс-службе церкви рассказали, что Филарет отсутствовал на шести заседаниях синода и необоснованно отказывался в них участвовать, несмотря на письменное приглашение.
«Почетному патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского собора к примирению и прекращению самоизоляции», — говорится в материале.
Синод также напомнил, что оставил Филарета в составе епископата ПЦУ за его заслуги, однако почетный патриарх потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.
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Ранее Филарет заявил, что глава так называемой новой церкви Украины не проводит с ним службы.
Православная церковь Украины образовалась 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве. В нее вошли неканонические церковные структуры. В частности, Украинская автокефальная православная церковь. Главой новой церкви избрали митрополита Епифания. Вселенский патриархат предоставил ПЦУ автокефалию. Русская православная церковь не признала собор и его итоги.
В середине мая 2019 года Филарет заявил о расколе в ПЦУ. Впоследствии он отказался признать томос от автокефалии новой украинской церкви. В конце июня прошлого года синод ПЦУ решил лишить Филарета права управлять Киевской епархией, так как он отсутствовал на заседании без уважительной причины.