Под санкциями могут оказаться инвесторы проекта из Европы, а также компании, принимающие газ из России.
Конгресс США может наложить на европейские компании новые ограничения уже в феврале или марте.
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В парламенте ФРГ негативно отреагировали на планы США воспрепятствовать строительству «Северного потока-2».
«Мы делаем все, чтобы проект "Северный поток-2" был завершен. Германия и Евросоюз не позволят, чтобы Вашингтон диктовал им как вести энергетическую политику», — цитирует издание представителя Социал-демократической партии по экономическим вопросам Бернда Вестфаля.
В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
После этого швейцарская компания Allseas приостановила строительство.
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.