Продолжение строительства магистрального газопровода «Северный поток-2» может обернуться новыми санкциями со стороны Конгресса США. Об этом 4 февраля сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой источники в дипломатических кругах Вашингтона

Под санкциями могут оказаться инвесторы проекта из Европы, а также компании, принимающие газ из России.

Конгресс США может наложить на европейские компании новые ограничения уже в феврале или марте.

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В парламенте ФРГ негативно отреагировали на планы США воспрепятствовать строительству «Северного потока-2».

«Мы делаем все, чтобы проект "Северный поток-2" был завершен. Германия и Евросоюз не позволят, чтобы Вашингтон диктовал им как вести энергетическую политику», — цитирует издание представителя Социал-демократической партии по экономическим вопросам Бернда Вестфаля.

«Если это произойдет, будет война». Рар о провокациях против «Северного потока-2» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

После этого швейцарская компания Allseas приостановила строительство.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.