Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 4 февраля заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Праге, передает «Укринформ»

Возможность встречи глав внешнеполитических ведомств на 56-й по счету конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по16 февраля в Баварии, сейчас обсуждается.

«Мы действительно обсуждаем такого рода идеи», — заверил Пристайко.

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Главы МИД стран «нормандского формата» возлагают большие надежды на грядущий саммит и не хотели бы, что их встреча заменила его, добавил Пристайко.

Зеленский: Дату нового обмена пленными в Донбассе назовут в ближайшее время © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В следующий раз президенты договорились встретиться в марте этого года. До этого противоборствующие стороны в Донбассе должны отвести войска в еще трех точках на линии разграничения.