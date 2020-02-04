Возможность встречи глав внешнеполитических ведомств на 56-й по счету конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по16 февраля в Баварии, сейчас обсуждается.

«Мы действительно обсуждаем такого рода идеи», — заверил Пристайко.

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Главы МИД стран «нормандского формата» возлагают большие надежды на грядущий саммит и не хотели бы, что их встреча заменила его, добавил Пристайко.

Зеленский: Дату нового обмена пленными в Донбассе назовут в ближайшее время
Зеленский: Дату нового обмена пленными в Донбассе назовут в ближайшее время
© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
Последний раз нормандская четверка» после трехлетнего перерыва собралась в Париже 9 декабря.  Стороны признали, что основой формата переговоров являются Минские соглашения.

В следующий раз президенты договорились встретиться в марте этого года. До этого противоборствующие стороны в Донбассе должны отвести войска в еще трех точках на линии разграничения.

 