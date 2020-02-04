Возможность встречи глав внешнеполитических ведомств на 56-й по счету конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по16 февраля в Баварии, сейчас обсуждается.
«Мы действительно обсуждаем такого рода идеи», — заверил Пристайко.
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Главы МИД стран «нормандского формата» возлагают большие надежды на грядущий саммит и не хотели бы, что их встреча заменила его, добавил Пристайко.
Последний раз нормандская четверка» после трехлетнего перерыва собралась в Париже 9 декабря. Стороны признали, что основой формата переговоров являются Минские соглашения.
В следующий раз президенты договорились встретиться в марте этого года. До этого противоборствующие стороны в Донбассе должны отвести войска в еще трех точках на линии разграничения.