Александр Лукашенко намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином работу китайских подрядчиков, которые «провалили проекты в Беларуси», об этом пишет Sputnik-Белоруссия во вторник, 4 февраля

«У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется», — сказал глава государства.

Среди проектов, которые не были завершены в Беларуси китайской стороной, завод по производству картона в Добруше.

«То, что завод очень нужен и он в высочайшей степени готовности, — это факт. Для нас это очередная наука, как надо работать с иностранцами. Оказывается, не все они белые и пушистые. Поэтому ни на кого не надо молиться. Надо надеяться только на себя. А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем», — подчеркнул Лукашенко.

Он поставил задачу к декабрю запустить на заводе производство картона.

«То есть сентябрь — это начало вашего окончания работ, в декабре все вы выходите и работаете», — сказал президент.