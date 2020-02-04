Представители Киева не признают задержание 149 лиц, связанных с конфликтом в Донбассе. Об этом уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила ДАН 4 февраля

В ДНР рассказали, как рассекретили тайную тюрьму на Украине © РИА Новости, Табылды Кадырбеков | Перейти в фотобанк отметила она.

По словам омбудсмена, поиск людей на украинской территории ведется на основании заявлений, поступающих в аппарат уполномоченного по правам человека ДНР об их задержании спецслужбами Киева. В последний раз такое обращение было принято на минувшей неделе.

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Кроме того, по данным Морозовой, в списке пропавших без вести числятся до пятисот человек. В ДНР не исключают, что они также могут находиться в украинском плену.