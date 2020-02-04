«На данный момент на территории Украины мы разыскиваем 149 сторонников республики. На сегодняшний день украинская сторона из этого списка не подтвердила нам ни одного человека», — отметила она.
По словам омбудсмена, поиск людей на украинской территории ведется на основании заявлений, поступающих в аппарат уполномоченного по правам человека ДНР об их задержании спецслужбами Киева. В последний раз такое обращение было принято на минувшей неделе.
Больше новостей из ДНР читайте в Telegram-канале Украина.ру
Кроме того, по данным Морозовой, в списке пропавших без вести числятся до пятисот человек. В ДНР не исключают, что они также могут находиться в украинском плену.