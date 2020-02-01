Палестина прекращает все отношения с США и Израилем после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о «сделке века», заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире, об этом в субботу, 1 февраля, пишет РИА Новости

«Сделка века» — проект президента США Дональда Трампа, который должен положить конец конфликту между Израилем и Палестиной. Этот план признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, также предполагается создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами со столицей в Абу-Дисе.

«Мы отправили два письма — одно исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, второе — США — о том, что у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права», — сказал Аббас.

Палестинские власти поддерживают позицию Москвы относительно Крыма © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

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Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение 10 лет, прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года «сделкой века» проигнорирована.

Аббас отверг этот план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, его столицей должен быть Восточный Иерусалим.

Израиль же отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который объявил своей вечной и неделимой столицей.